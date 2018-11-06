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بالصور.. أولادنا فى عنينا تكشف على 1100 تلميذ بالفيوم

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مبادرة "أولادنا في عنينا"
مبادرة "أولادنا في عنينا"

أمينة عبد العال

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واصلت مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن أمراض العيون والأنيميا والسكري لأطفال المدارس، عملها بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بالتعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية والمصرف المتحد، وبرعاية وزارة التربية والتعليم.

وصرح هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، بأنه تم الكشف أمس على 1100 تلميذ من المرحلتين الابتدائية والإعدادية بمدرسة منشأة سيف النصر للتعليم الأساسي بمحافظة الفيوم، وذلك بالتنسيق قيادات المحافظة.

وأضاف عبد الفتاح أنه الكشف شمل أمراض العيون وإجراء تحاليل الأنيميا والسكري لطلاب المدرسة، وأيضًا الكشف على 16 طالبة من الفصل المجتمعي التابع لمحو الأمية وتعليم الكبار، والكشف على 50 معلما ومعلمة وعمال المدرسة وذلك لخلق بيئة صحية داخل المدارس التعليمية بالمحافظة.

وأوضح عبد الفتاح أنه تم توزيع 500 عبوة قطرة عيون، وتسجيل 200 نظارة طبية وتحويل 5 حالات تدخلات جراحية بالعين، وتم توزيع 450 عبوة حديد لعلاج الأنيميا لـ150 طفلا تكفي لمدة شهر، وسحب عينات من 40 طفلا يعاني من أنيميا شديدة أو ارتفاع مستوى السكر في الدم لإجراء تحاليل معملية أخرى، مشيرًا إلى أنه تم اكتشاف 8 حالات أمراض جلدية والتهابات شديدة بالحلق مصحوبة بحمى روماتيزمية وحالات ضعف عام تم الكشف عليهم من قبل الفريق الطبي وتوفير العلاج.


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بالصور.. أولادنا في عنينا تكشف علي تلاميذ الفيوم بالصور.. أولادنا في عنينا تكشف علي تلاميذ الفيوم بالصور.. أولادنا في عنينا تكشف علي تلاميذ الفيوم بالصور.. أولادنا في عنينا تكشف علي تلاميذ الفيوم بالصور.. أولادنا في عنينا تكشف علي تلاميذ الفيوم بالصور.. أولادنا في عنينا تكشف علي تلاميذ الفيوم بالصور.. أولادنا في عنينا تكشف علي تلاميذ الفيوم


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