منى عراقي: "اتحبست مع المجرمين واتكلبشت"

06 نوفمبر 2018 - 01:48 م

نشرت الإعلامية منى عراقي، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" بعد إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها في واقعة تبادل الاتهامات بينها وبين سيدة أخرى بشأن خطف طفل.

وقالت "عراقي"، خلال مقطع الفيديو، إنه تم حبسها لمدة 24 ساعة، منهم 12 ساعة في قسم الأزبكية، مضيفة: "لأول مرة اتحبست أنا وزمايلي مع المجرمين.. واتكلبشت".

وأضافت باكية: "عمري ما هنسى اللي حصل، ربنا تجلى في أقوى وأمتع صوره".

وتابعت: "أنا في الحجز افتكر ووائل الإبراشي وريهام سعيد وخيري رمضان".