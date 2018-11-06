» تعرف على الفوائد السحرية لـ"الروز مارى"

06 نوفمبر 2018 - 02:16 م

يعتبر الروز ماري من الأعشاب التي لها فوائد صحية كثيرة لعلاج الكثير من الأمراض غير المتوقع أن يعالجها وأهمها السرطان والصداع النصفي.

1. الروزماري للوقايه من السرطان:

تحتوي أوراق الروزماري علي مادة الكارنوسول(carnosol ) والتي أثبتت الدراسات أنها من أقوي المركبات المضادة للسرطان، وثبتت فعاليتها في التغلب علي سرطان الثدي والجلد والدم والبروستاتا وسرطان القولون.

2. الروزماري لتحسين الذاكرة:

تحتوي أوراق الروزماري علي حمض الكارونسيك (carnosic acid ) و قد أثبتت البحوث أن هذه المادة تقي من خطر الإصابة بالزهايمر وتقوي الذاكرة.

3. الروزماري لتحسين المزاج:

أثبتت الأبحاث مؤخراً أن رائحة الروزماري تساعد علي تحسين المزاج ورفع الحالة المعنوية.

4. الروزماري لعلاج الصداع النصفي:

يستخدم إكليل الجبل أو الروز ماري كعلاج طبيعي للصداع النصفي منذ قرون، فقط قم بغلي الروزماري وضعه في إناء

واسع ثم قم بتغطيه رأسك بمنشفة واستنشق بخار مغلي إكليل الجبل لمدة 10 دقائق،هذا سيساعدك علي التقليل من آلام الصداع النصفي ويحسن من وظائف المخ والحالة المزاجية.

5. الروزماري مضاد للإتهابات:

يحتوي الروزماري علي مركبين قويين يستخدموا كمضاد للالتهابات و هما “carnosic acid وcarnosol ” وأثبتت الدراسات أن هذين المركبين يساعدان علي تثبيط إنتاج أنزيم COX-2 المتسبب في الآلام والالتهابات وتثبيط أكُسيد النيتريك والذي له دور أيضاً في الالتهابات.

6. الروزماري يقوي جهاز المناعة:

يساعد الروزماري علي تقوية جهازك المناعي ،و ذلك بفضل احتوائه علي خواص مضادة للالتهابات ،و مضادات للسرطان ومضادات للأكسدة أيضاً .

7. الروزماري مضاد للبكتيريا:

أثبتت الدراسات احتواء الروزماري علي خواص مضادة للبكتيريا وخاصة بكتيريا (H.Pylori ) و هي البكتيريا المسببة لقرح المعدة.

8. الروز ماري لمشاكل الجهاز الضهمي:

يستخدم الروزماري كعلاج طبيعي لمشاكل الجهاز الهضمي كالتهابات المعدة والقولون والإمساك وعسر الهضم ويجنب الإصابة بحرقه المعدة بعد تناول الطعام.

9. الروزماري لنمو الشعر:

أثبتت الدراسات أن زيت الروزماري يساعد في علاج تساقط الشعر ، و يحفز فروة الرأس ويزيد من نمو الشعر.

10. الروزماري والدورة الدموية:

يستخدم زيت الروز ماري للتدليك لأن له خواص تعمل على تحفيز و تنشيط الدورة الدموية.

11. الروزماري ورائحة النفس:

يستخدم الروزماري كغسول طبيعي للفم للتخلص من البكتيريا ورائحة النفس الكريهة ويمكنك صنعه في المنزل بنقع أوراق الروزماري الطازجة في ماء ساخن ويمكنك تخزينه في المبرد (الثلاجة) واستخدامه مرات أخرى.

12. الروزماري مدر للبول:

يعتبر الروزماري مدر جيد للبول وبالتالي فيساعد الجسم علي التخلص من السموم والمياه الزائدة في الجسم، ويساعد علي الحفاظ علي وظائف الكلي.

13. الروزماري مفيد للجهاز التنفسي:

لو أردت علاجا طبيعيا لمشاكل الجهاز التنفسي فننصحكم بالروز ماري فهو يساعد علي التخلص من بعض هذه المشاكل كصعوبة التنفس والكحة والحساسية والعدوي الناتجة عن البرد, وذلك عن طريق غلي بعض أوراق الروزمري واستنشاق بخاره.

14. الروزماري لتطهير الكبد:

استخدم الروزمري لعلاج مشاكل الكبد لمئات السنين لأنه يساعد علي تطهير الكبد من السموم الموجودة به ويحمي الكبد من التلف والتليف.

15.الروزماري وعلامات تقدم السن:

يدخل الروزماري في مستحضرات التجميل التي تساعد علي تأخير ظهور علامات تقدم السن علي البشره لأنه يساعد علي تقليل إنتفاخات الجلد، ويحفز من تجدد خلايا البشرة, ويحسن من درجة لون البشره وتوحده.

فوائد شاي الروز ماري

1. يساعد الجهاز الهضمي :

شاي الروزماري معروف لقدرته على الحفاظ على الجهاز الهضمي يعمل بشكل صحيح ، إذا كنت تشعر بامتلاء معدتك أو عدم الراحة بعد تناول وجبة كبيرة ، فنجان من هذا الشاي العشبي كمهدئ يعمل سحره على العضلات في الجهاز الهضمي ويساعد في عملية الهضم ، ويمكن استخدامه كعلاج لعسر الهضم ، والإمساك ومشاكل في الجهاز الهضمي الأخرى

2. يقوي جهاز المناعة :

شرب شاي الروزماري يعمل العجائب في تعزيز المناعة ، ويرجع ذلك إلى احتوائه على خصائص مضادة للسرطان ، خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ، ويمكن أن يعزز الصحة العامة الخاصة بك كما يفعل العديد من القوى للشفاء

3. بلسم لتهيج البشرة :

وبصرف النظر عن شرب الشاي الروزماري ، يمكنك أيضا استخدامه في الحمام الخاص بك للحصول على الإغاثة من تهيج البشرة المختلفة ، وقد وجد أنه فعال في علاج الاضطرابات الجلدية مثل الصدفية ، وفضلا عن مشاكل أخرى مثل ضعف الدورة الدموية ، ويمكن أيضا لهذا الشاي العشبي المدهش أن يستخدم لعلاج حب الشباب

4. يجعل الشعر صحي :

شاي الروزماري يمكن استخدامه كغسول للشعر بعد غسله بالشامبو ، ومن المعروف أنه تجعل فروة الرأس صحية ويعمل على تعزيز نمو الشعر الصحي ، إذا كنت تعاني من قشرة الرأس يمكنك مزج البوراكس مع الشاي للتخلص من القشرة من فروة رأسك

5. يمنع أعراض البرد والانفلونزا :

يمكن لشرب كوب من شاي الروزماري بانتظام ان يساعد في الوقاية من أعراض البرد والانفلونزا ، يمكنك التخلص من الصداع والصداع النصفي ، اذا بدأت يومك مع فنجان من شاي الروزماري سيساعدك في تهدئة الجسم والعقل مع صفاته التجدد ، وسوف يساعدك على البقاء في حالة تأهب وانتعاش كل يوم

6. يحسن التركيز والذاكرة :

قد أظهرت الأبحاث أن كوب يوميا من شاي روزماري يمكن أن يعزز الذاكرة والقدرة على التركيز ، يوصي الخبراء بكوب كل صباح لمساعدتك على زيادة مستوى التركيز طوال اليوم

7. يوفر الدعم التغذوي :

شاي الروزماري يمنحك الدعم الغذائي الإضافي الذي يتطلبه جسمك ، هذه العشبة المدهشة غنية بالفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الضرورية الأخرى التي تحتاج إلى أن يكون لائقا بدنيا وصحيا ، وأيضا المواد المضادة للأكسدة والمواد الكيميائية النباتية ، التي تعطيك الجسم والعقل السليم ، وشرب هذا الشاي العشبي بانتظام يفيد جسمك من الداخل الى الخارج

8. العدوى :

شاي الروزماري له خصائص مطهرة التي تساعد على محاربة الالتهابات البكتيرية ، شاي الروزماري يمكن استخدامه كغرغرة للحفاظ على صحة الفم والأسنان والحفاظ على العدوى بعيدا ، يمكنك أيضا استخدامه لتنظيف الجروح البسيطة ، كثير من الناس يستخدمون شاي الروزماري الحاد في حمام الماء لإبقاء الجراثيم والبكتيريا بعيدا ، وأيضا لتهدئة العضلات والمفاصل التي بها قرحة أو مؤلمة

9. يحارب علامات الشيخوخة :

شاي الروزماري يمكن أن يحفز تجديد خلايا الجلد ، مما يجعل منه وكيل رائع لمكافحة الشيخوخة ، فهو يجعل الجلد أكثر حزما وأيضا يزيد من الدورة الدموية التي سوف تجعل الجلد متوهج وشباب ، يمكن لشرب شاي الروزماري على أساس يومي ان يعطي الجلد جمالا وإشعاعا ، كما أنه يعمل سحره من الداخل ، مما يتيح لك نتائج رائعة على الخارج.