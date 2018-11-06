التموين: غدًا الانتهاء من تقديم طلبات إضافة المواليد

06 نوفمبر 2018 - 02:18 م

أعلنت وزارة التموين أن غدًا نهاية مهلة إضافة المواليد الجدد على البطاقات للمواطنين المقيدين بمنظومة الدعم السلعي ودعم الخبز، غدًا الأربعاء، بعد أكثر من 3 أشهر – بدأت في الأول من أغسطس الماضي.

ومن المقرر أن تستمر مكاتب التموين بمختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى موقع دعم مصر التابع للوزارة في استقبال طلبات الإضافة للمواطنين المتخلفين عن مواعيد التسجيل، وتحدد مواعيد استقبال طلبات الإضافة وفقًا للرقم الأخير من جهة اليمين من رقم البطاقة التموينية، وحدد الفترة من 21 أكتوبر وحتى الـ7 من نوفمبر لتلقي طلبات الإضافة للمتخلفين.

وأتاحت وزارة التموين – وفقًا للقرار الوزاري رقم (19) لسنة 2018 – إضافة مواليد الفترة ما بين 1 يناير 2006 حتى 31 ديسمبر 2015، على ألا يتجاوز عدد المواليد المضافين 3 أطفال كحد أقصى على البطاقة الواحدة.

فيما أتاحت الإضافة لعدة فئات هي:”المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، والقُصّر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، والعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة، والباعة الجائلون، وعمال التراحيل، والسائقون، والمهنيون، والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، بدخل شهري بحد أقصى 2000 جنيه شهريًا، والمتعطلون ومن في حكمهم”.

كما اختصت: "الحاصلون على مؤهلات دراسية ولا يزالون بدون عمل بموجب بحث اجتماعي، وأرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، بدخل شهري بحد أقصى 2000 جنيه شهريًا، والعاملون بالحكومة وقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليه، بدخل شهري بحد أقصى 2500 جنيه شهريًا”.