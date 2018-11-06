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لجلسة 13 نوفمبر

تأجيل محاكمة 213 متهما في أنصار بيت المقدس

قضايا وحوادث

انصار بيت المقدس 14/5/2017
ارشيفية

شيماء السيد

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اليوم.. محاكمة 213 متهمًا من عناصر "تنظيم بيت المقدس"

بلاغ

النائب العام

كلية دار العلوم

شهادة جامعية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة 13 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود.

كما كلفت النيابة العامة بإعداد كشف لتحديد أعداد المتهمين في القضية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


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