تأييد السجن 5 سنوات لمتهم بخلية طلاب حلوان

06 نوفمبر 2018 - 02:26 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، باعتبار حكم الـ 5 سنوات قائم للمتهم ضياء الدين يحيى فى جلسة إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان"، بعد تخلف حضور المتهم ودفاع عن جلسة إعادة الإجراءات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد جماد وسكرتارية معتز مدحت.

كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازى غيابيا، وكما عاقبت المحكمة 15 متهما أخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية "طلاب حلوان".

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.