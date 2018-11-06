تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث فض النهضة لـ3 ديسمبر

06 نوفمبر 2018 - 02:42 م

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 44 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة" لجلسة 3 ديسمبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج.

كانت النيابة الجنايات أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.