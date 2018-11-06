براءة متهم بأحداث عين شمس

06 نوفمبر 2018 - 02:44 م

قضت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة المتهم أحمد عيد ربيع بقضية "أحداث عين شمس".

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أيمن القاضى وأحمد رضا.

وكان المتهم قد واجه اتهامات بأنه وآخرين فى غضون 17 يناير 2014 بدائرة عين شمس، انضم آخرون مجهولون لعصابة هاجمت طائفة من السكان، وقاومت السلطات بالسلاح، عندما حاولوا فض تجمهرهم لفتح الطريق وتأمين المنطقة وكان ذلك بغرض إرهابى.