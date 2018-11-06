البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بنطاق البحر المتوسط

محمد الخرو
نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة.
تضمنت الأنشطة التدريبية تنفيذ سيناريو واقعى لمجابهة التحديات التى تواجه الأمن البحرى ومكافحة الإرهاب وحماية هدف حيوى بالبحر كمنصات الغاز والبترول ضد التهديدات الغير نمطية ، وكذلك التدريب على مجابهة اللنشات السريعة المعادية.
وإشتمل التدريب على تنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية وصد هجوم جوى والتدريب على حماية سفينة ذات شحنة هامة أثناء عبورها للمناطق الخطرة ، وممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها.
يأتى التدريب فى إطار دعم مجالات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات التدريبية والقتالية مع الدول الشقيقة والصديقة.
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