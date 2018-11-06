"المالية": انتهاء المهلة الأولى لغرامات التأخير للممولين

06 نوفمبر 2018 - 05:41 م

قالت وزارة المالية، إن المرحلة الأولى من المهلة الخاصة بإعفاء الممولين بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل؛ ستنتهي الاثنين المقبل 12 نوفمبر .



وأفادت "المالية"، أن "الحكومة حريصة على التيسير على المواطنين والممولين من خلال المزايا الممنوحة لهم بموجب القانون رقم 174 لسنة 2018".



وبدأ تطبيق القانون في 15 أغسطس الماضي لمدة 6 أشهر.



وكانت المرحلة الأولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% من 15 أغسطس 2018 ولمدة 3 أشهر حتى 12 نوفمبر، وتبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم 70% من 13 نوفمبر ولمدة 45 يوما، فيما تبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر ولمدة 45 يوما.



وأشارت وزارة المالية إلى أنه يجب على الممولين الاستفادة من هذه الفرصة بالحصول على الإعفاء والذي جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية فى ظل قيام الدولة ببذل الجهد للتخفيف على المؤسسات ومجتمع الأعمال.

