"قطاع الأعمال" تراجع "دراسات وارنر" لتطوير شركات الأقطان

التقى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وفداً من مكتب "وارنر" الاستشاري العالمي لمناقشة الإجراءات التنفيذية لإصلاح وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والتي بدأت بالفعل في شركات حليج الأقطان.



وعرض المكتب على وزير قطاع الأعمال ملخصا للدراسات والتقارير التي قام بها وارنر عام 2017، والتي كانت الأساس الذي تم الاعتماد عليه في إعداد الخطة الاستثمارية للشركة القابضة للغزل والنسيج لإصلاح شركاتها التابعة سواء في مجال حليج الأقطان أو الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس.