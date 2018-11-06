"رواد النيل" تعتزم إطلاق 5 حاضنات أعمال

06 نوفمبر 2018 - 05:48 م

تعتزم الحكومة المصرية ممثلة فى مشروع "رواد 2030" بإطلاق 5 حاضنات أعمال قريبا من بينها أول حاضنة أعمال متخصصة للذكاء الاصطناعي في جامعة الإسكندرية، وأول حاضنة تكنولوجية في جامعة المنيا، وحاضنة أعمال طنطا، وحاضنة أعمال قنا، والحاضنة التكنولوجية للوسائط المتعددة والرسوم المتحركة، وفقا لبيان صحفي.





ويقوم مشروع "رواد 2030" بإنشاء عدد من حاضنات الأعمال فى الجامعات الحكومية المصرية بهدف تشجيع المشاريع التنموية التي تخدم احتياجات المجتمع، واحتضان الشركات التي تلبي الاحتياجات المحلية بصفة خاصة من خلال ابتكارات تقدمها تلك الشركات.





ويشترط "رواد 2030" أن تكون لهذه المشاريع جدوى اقتصادية واجتماعية، وتوفر الدعم الفني والمادي وتنمية القدرات الإدارية والابتكارية، واحتضان الأفكار ذات المردود الاقتصادي وتحويلها إلى شركات ناشئة.











