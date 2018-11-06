"أوراسكوم" تضيف عقودًا بـ520 مليون دولار في الربع الثالث

06 نوفمبر 2018 - 05:54 م

أعلنت شركة "أوراسكوم كونستراكشون ليميتد" عن إضافة عقود بقيمة 520 مليون دولار إلى قيمة مشروعاتها تحت التنفيذ في الربع الثالث من عام 2018.







وقالت الشركة إن مصر استحوذت على نحو 60% من تلك التعاقدات، بينما نالت الولايات المتحدة النسبة المتبقية، وإن إجمالي مبالغ المشروعات تحت تنفيذ بلغت 4.1 مليار دولار في 30 سبتمبر 2018.





وأضافت الشركة في بيان لها أن التعاقدات الجديدة في مصر تركزت بشكل رئيسي في قطاعات البنية التحتية، ومعالجة مياه الصرف الصحي.





أما في الولايات المتحدة فركزت "أوراسكوم" على تحسين مستوى تعاقداتها التي أبرمتها في الربع الثاني، ووقعت مشروعات جديدة في القطاعين التجاري والصناعي.







