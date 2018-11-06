"نعيم": عبور لاند رفعت أسعارها 75% منذ التعويم

06 نوفمبر 2018 - 05:58 م



قالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار "نعيم" إن متوسط الزيادات التراكمية المباشرة في أسعار بيع كل عبوة من منتجات شركة "عبور لاند للصناعات الغذائية" بلغ 75% منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.



وجاء في تعليق من بنك الاستثمار على نتائج أعمال الشركة عن الربع الثالث من العام الجاري، أن الإيرادات شهدت نمواً بنسبة 22% لتسجل 1.017 مليار جنيه، وقفزة في الأرباح بنحو 34% إلى 89 مليون جنيه.



وذكرت "أبحاث نعيم" أن الكميات المباعة (حجم المبيعات بالطن) خلال الربع الثالث، جاء أقل بمعدل 13% من متوسط مبيعات الربع المماثل من 2016 أي قبل التعويم.



وأكدت أن الشركة حققت نتائج أعمال إيجابية خلال الربع المذكور إذ أحرزت بنود الأداء الأساسية تقدما، وذلك بسبب نمو حجم المبيعات وزيادة حجم إنتاجها إلى جانب تطبيق زيادات سعرية غير مباشرة.



وقالت الورقة البحثية إن أبرز البنود الواردة في نتائج الأعمال كان زيادة الكميات المباعة بالطن بنسبة 15% سنويا و26% ربع سنوية، بما يعكس تحسن الطلب مع تأقلم المستهلكين مع الأسعار الجديدة بعد التعويم.



وأوضحت أن الشركة نجحت في هدفها نحو توسيع نطاق أنشطتها التصديرية، بينما ما زالت تواصل البحث عن مزيد من الفرص للتوسع إقليميا، سواء من خلال المشروع المشترك في المغرب أو اتفاقيات التوزيع الأخرى على مستوى المنطقة.



وبلغ عدد العبوات المباعة 700 مليون عبوة، بنمو 11% وأقل بنسبة 5? مقارنة بحجم مبيعات العبوات المسجل بنهاية الربع الثالث من 2016، وهو الربع السنوي الأخير قبل التعويم، وبلغ متوسط سعر البيع 1.45 جنيه للعبوة، بزيادة 9.6%.



ووفقا لنتائج الأعمال، عززت الشركة حصتها السوقية في قطاعين الأول هو الكرواسون بحصة قدرها 64.5% في أغسطس 2018 مقابل 58.7% في الشهر المماثل من 2017، والثاني فهو بسكويت الويفر إذ ارتفعت حصتها إلى 10.9? مقابل 10.3%.





