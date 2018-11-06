"إتش.سي" للأوراق المالية تطلق خدمة الاستثمار المباشر

06 نوفمبر 2018 - 06:03 م

أعلنت شركة "اتش.سي للأوراق المالية والاستثمار"، إطلاق خدمة الاستثمار المباشر في الشركات ذات رؤوس الأموال المتوسطة تحت قيادة رواد أعمال وفرق إدارة تتمتع بقدر عالي من التميز.







وأوضحت الشركة في بيان لها ، إنها ستعمل على استثمار رأسمالها؛ مع قيادة وتوفير التمويل اللازم من خلال عملائها ومجموعات من المستثمرين بنظام الصفقات.





وقال حسين شكري، رئيس مجلس إدارة الشركة: "نتمنى أن نخلق قيمة طويلة الأمد لشركائنا والمستثمرين ونساند مبادرة البنك المركزي المصري في دعم الشركات المتوسطة الناجحة".





وبحسب البيان فإن إدارة الخدمة ستكون تابعة لأحمد الدسوقي وهو خبير مالي عمل في مجال الاستثمار المباشر مع شركتي لون ستار فندس وسيلفر بيك برتنرس بشيكاجو ونيويورك على الترتيب.





وعمل الدسوقي في مجال بنوك الاستثمار بنيويورك ببنك دويتشه، وعمل قبلها في مجال تمويل المشروعات بالبنك ذاته، ومع عدد من الشركات الرائدة والمؤسسات في العديد من القطاعات،والتي تضمنت العقارات والضيافة والطاقة والبنية التحتية.





وقال الدسوقي الذي بدأ عمله منتصف الشهر الماضي "نتطلع لدعم رواد الأعمال لتحديد وتنفيذ مبادرات النمو التي من شأنها تحقيق قيمة طويلة الأمد لكل الأطراف المعنية".













