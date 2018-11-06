  • الثلاثاء 06 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:34 م
بحث متقدم
ليفربول

أهم مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

اتحاد الكرة

رسميًا.. اتحاد الكرة يدعم الأهلي تجاه عقوبات «الكاف»

النقاب

دعمًا للمنتقبات.. عروض خاصة لشراء السلع

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

إيران لأمريكا: ستندمون

خاشقجي

تسريبات جديدة عن قتل«خاشقجي» تورط مستويات عليا

الرئيس السيسي

كلمة السيسي تغضب النظام السوري

البرادعي

«البرادعي» يدعو لتغيير الواقع مهما كانت التضحيات

هايكو ماس

ألمانيا: ننتظر محاكمة من أمر بقتل خاشقجي

فيس بوك

"فيسبوك" تحجب 115 حسابًا قبل الانتخابات الأمريكية

الرئيس السيسي

«السيسي»: لا أريد إعلامًا مؤيدًا للسلطة في مصر

"إتش.سي" للأوراق المالية تطلق خدمة الاستثمار المباشر

مال وأعمال

حسين شكري
حسين شكري

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

"إتش سي" تطلق خدمة الاستثمار المباشر بإشراف خبير "وول ستريت"

#

بث مباشر.. فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم

#

بث مباشر.. كلمة «بن سلمان» في «دافوس الصحراء»

#

الأهلي يعلن تفاصيل تعاقده مع "برزنتيشن"

أعلنت شركة "اتش.سي للأوراق المالية والاستثمار"،  إطلاق خدمة الاستثمار المباشر في الشركات ذات رؤوس الأموال المتوسطة تحت قيادة رواد أعمال وفرق إدارة تتمتع بقدر عالي من التميز.

وأوضحت الشركة في بيان لها ، إنها ستعمل على استثمار رأسمالها؛ مع قيادة وتوفير التمويل اللازم من خلال عملائها ومجموعات من المستثمرين بنظام الصفقات.

وقال حسين شكري، رئيس مجلس إدارة الشركة: "نتمنى أن نخلق قيمة طويلة الأمد لشركائنا والمستثمرين ونساند مبادرة البنك المركزي المصري في دعم الشركات المتوسطة الناجحة".

وبحسب البيان فإن إدارة الخدمة ستكون تابعة لأحمد الدسوقي وهو خبير مالي عمل في مجال الاستثمار المباشر مع شركتي لون ستار فندس وسيلفر بيك برتنرس بشيكاجو ونيويورك على الترتيب.

وعمل الدسوقي في مجال بنوك الاستثمار بنيويورك ببنك دويتشه، وعمل قبلها في مجال تمويل المشروعات بالبنك ذاته، ومع عدد من الشركات الرائدة والمؤسسات في العديد من القطاعات،والتي تضمنت العقارات والضيافة والطاقة والبنية التحتية.

وقال الدسوقي الذي بدأ عمله منتصف الشهر الماضي "نتطلع لدعم رواد الأعمال لتحديد وتنفيذ مبادرات النمو التي من شأنها تحقيق قيمة طويلة الأمد لكل الأطراف المعنية".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

كيف تحسن الدول صورتها؟

فراج إسماعيل

الشباب.. قادة المستقبل..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» غدًا محاكمة مرسي وآخرين باقتحام الحدود الشرقية والسجون
» الرئيس السوداني يحضر جلسة اختتام منتدى شرم الشيخ
» "الرقابة المالية" تصدر ضوابط جديدة للتخصيم والتأجير التمويلي
» استقالة طارق يحيى من تدريب«بتروجت»
» قناة روسية بديلة لـ"السويس"
» أردوغان: لن نلتزم بالعقوبات "الخاطئة" على إيران
» تمديد الطوارئ في تونس
» اتفاق عسكري بين السودان وتركيا
» ننشر حيثيات حكم العسكرية بإعدام "عشماوي" وآخرين
» 5 يناير الحكم على قاضٍ لاتهامه بقتل سائق
» تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بتهمة الإضرار بالمال العام

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عشاء

    06:37 م

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور