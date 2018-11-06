  • الثلاثاء 06 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:34 م
بحث متقدم
ليفربول

أهم مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

اتحاد الكرة

رسميًا.. اتحاد الكرة يدعم الأهلي تجاه عقوبات «الكاف»

النقاب

دعمًا للمنتقبات.. عروض خاصة لشراء السلع

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

إيران لأمريكا: ستندمون

خاشقجي

تسريبات جديدة عن قتل«خاشقجي» تورط مستويات عليا

الرئيس السيسي

كلمة السيسي تغضب النظام السوري

البرادعي

«البرادعي» يدعو لتغيير الواقع مهما كانت التضحيات

هايكو ماس

ألمانيا: ننتظر محاكمة من أمر بقتل خاشقجي

فيس بوك

"فيسبوك" تحجب 115 حسابًا قبل الانتخابات الأمريكية

الرئيس السيسي

«السيسي»: لا أريد إعلامًا مؤيدًا للسلطة في مصر

"الرقابة المالية" تصدر ضوابط جديدة للتخصيم والتأجير التمويلي

آخر الأخبار

الرقابة المالية
الرقابة المالية

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

"الرقابة المالية": توسيع تطبيق آلية البيع والشراء في الجلسة الواحدة

#

انخفاض غير مسبوق في "البطالة والعجز والدين العام"

#

"الرقابة المالية" تعتمد إجراءات تكويد المصريين بالخارج في البورصة

#

"الرقابة المالية" تعدل ترخيص ممارسة نشاط صانع السوق

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرارين 163 لسنة 2018 بشأن الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم، و164 لسنة 2018 بشأن القواعد التنفيذية حوكمة الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.

وأوضح عمران أن القرار 163 تضمن كل الضوابط التنفيذية لممارسة نشاط التخصيم من حيث مجالاته، والخدمات التي يجوز للمخصم تقديمها لبائعي الحقوق المالية كالضمان وتقديم الاستشارات وتحصيل الحقوق، وأيضا الشروط الواجب توافرها في الدين وقواعد الإفصاح عن الحقوق المخصمة، وانتقال الحقوق وطرق الإخطار بها.

وقال عمران، إن القرار شمل شروط مباشرة نشاط التخصيم الاستهلاكي، والتأمين ضد مخاطر السداد، وآليات بيع محفظة الحقوق المخصمة.

وأضاف "في إطار حرص مجلس إدارة الهيئة على حماية وتوازن المصالح بين الأطراف المتعاملة في نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، وتحقيقا للرقابة الفاعلة على أداء الشركات التي تزاول هذه الأنشطة وتحقيقا لمبدأ المساواة والشفافية ومحاربة الفساد أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 164 لسنة 2018 بشأن القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المرخص لها بممارسة النشاطين".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

كيف تحسن الدول صورتها؟

فراج إسماعيل

الشباب.. قادة المستقبل..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» غدًا محاكمة مرسي وآخرين باقتحام الحدود الشرقية والسجون
» الرئيس السوداني يحضر جلسة اختتام منتدى شرم الشيخ
» "الرقابة المالية" تصدر ضوابط جديدة للتخصيم والتأجير التمويلي
» استقالة طارق يحيى من تدريب«بتروجت»
» قناة روسية بديلة لـ"السويس"
» أردوغان: لن نلتزم بالعقوبات "الخاطئة" على إيران
» تمديد الطوارئ في تونس
» اتفاق عسكري بين السودان وتركيا
» ننشر حيثيات حكم العسكرية بإعدام "عشماوي" وآخرين
» 5 يناير الحكم على قاضٍ لاتهامه بقتل سائق
» تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بتهمة الإضرار بالمال العام

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عشاء

    06:37 م

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور