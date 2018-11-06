تحليل فيروس "سي" لـ580 من المشاركين في منتدى الشباب

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فيروس سي

شرم الشيخ

منتدى

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن 580 شابا وفتاة من شباب مؤتمر شرم الشيخ أجروا مسحا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، نقطة المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، والعيادتين الطبيتين الميدانيتين، المتواجدين داخل قاعة المؤتمرات المقام بها منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان، العيادات الطبية داخل قاعة المؤتمرات، وأوضحت أنه تم تقديم الخدمة الطبية والكشف على 390 من الشباب الذي تردد على العيادات، مشيرة إلى أنه تم تحويل 8 حالات إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي الخدمة الطبية الفائقة، ولفتت إلى أنها حالات كانت تعاني من ذبحة صدرية وكسور، وتشنجات، وأكدت أنه لا توجد إصابات أو حالات مرضية خطرة بين الشباب.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن العيادات تحتوي على فريق طبي على أعلى مستوى من مختلف التخصصات، منها الطوارئ والإسعافات الأولية، والقلب، والباطنة، بالإضافة إلى وجود عناية مركزة مجهزة.

وأثنت وزيرة الصحة والسكان، على المجهود المبذول من الفرق الطبية، والإسعاف لتقديم خدمة طبية عالية الجودة لوفود شباب العالم المشارك في المنتدى.



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