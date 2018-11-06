"الإمارات دبي" بمصر يُطلق صندوقًا استثماريًا جديدًا

06 نوفمبر 2018 - 06:10 م



أطلق بنك "الإمارات دبي الوطني" بمصر، صندوق استثمار لأسواق النقد ذات العائد الدورى التراكمى.



وقال البنك فى بيان إن الصندوق يأتي في إطار خطة تستهدف تنوع المنتجات المصرفية المقدمة لتلبية احتياجات العملاء، ويهدف إلى تقديم وعاء ادخاري واستثماري.



وتدير المجموعة المالية هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار الصندوق الجديد وفقا للضوابط والنسب الاستثمارية المحددة من قبل البنك، ويوفر أيضا السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومي على الأموال المستثمرة فيه مع إمكانية الاكتتاب والاسترداد في وثائق الصندوق يوميا.



ويضاف العائد على وثائق الاستثمار المملوكة للعملاء بشكل يومي وهو صندوق استثمار مفتوح يستثمر في مجموعة متنوعة من الأدوات الاستثمارية قصيرة الأجل وعالية السيولة منها أدوات الدين قصيرة الأجل مثل أذون وسندات الخزانة والودائع البنكية.



ويتم الاكتتاب في الوثائق من خلال فروع البنك، ويبلغ الحد الأدنى 25 وثيقة استثمار قيمتها الاسمية 1000 جنيه للوثيقة.



ويبدأ الاكتتاب في الصندوق الاثنين المقبل ولمدة شهرين ويجوز غلق باب الاكتتاب بعد مرور عشرة أيام من البداية فى حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة.





