» "بن سلمان" قلب سياسة السعودية رأسًا على عقب

06 نوفمبر 2018 - 07:08 م

قال مقال نشر في صحيفة "فرانكفورتر" العامة الألمانية إن العاهل السعودي الملك محمد بن سلمان قلب سياسة المملكة رأسا على عقب.

وأضاف المقال الذي نشر، الثلاثاء، بعنوان "ظلال على المملكة العربية السعودية" إن جريمة قتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول، جرّت المملكة إلى أزمة كبيرة.

وأكد المقال أن الأصوات الداعية إلى فرض عقوبات ضد السعودية في الكونجرس الأمريكي ضد أهم حليف خليجي بدأت ترتفع، وأن رجال الأعمال الشهيرين بدأوا يبتعدوا عن بن سلمان فيما لا تريد دول مثل ألمانيا، بيع الأسلحة للرياض.

وفي 20 أكتوبر الماضي، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وفي 31 أكتوبر، أعلنت النيابة العامة التركية، أن خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، "وفقا لخطة كانت معدة مسبقا"، وأكدت أن الجثة "جرى التخلص منها عبر تقطيعها".

في وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة الكشف عن جميع ملابسات "الجريمة المخطط لها مسبقا"، بما في ذلك الشخص الذي أصدر الأمر بارتكابها.