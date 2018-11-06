  • الثلاثاء 06 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:15 م
بحث متقدم
صلاح وماني

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» والنجم الأحمر

الارهاب فى سيناء

كيف يعيش الإرهابيون في الصحراء؟

الدكتور طارق شوقي وزير التعليم

حرمان هؤلاء الطلاب من خوض الامتحانات

الاهلى والترجى

«الكاف» يعلن القنوات الناقلة لمباراة الترجي والأهلي

الارهاب

نائب يقترح: 3 طرق للحد من الإرهاب في مصر

بلاغ ضد رئيس نادي الزمالك

بالفيديو.. أمن الزمالك يعتدي على الصحفيين

النقاب

دعمًا للمنتقبات.. عروض خاصة لشراء السلع

خاشقجي

تسريبات جديدة عن قتل«خاشقجي» تورط مستويات عليا

الرئيس السيسي

«السيسي»: لا أريد إعلامًا مؤيدًا للسلطة في مصر

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

إيران لأمريكا: ستندمون

صحيفة ألمانية:

"بن سلمان" قلب سياسة السعودية رأسًا على عقب

عرب وعالم

ولي العهد محمد بن سلمان
ولي العهد محمد بن سلمان

وكالات

أخبار متعلقة
#

"بن راشد" لـ"بن سلمان": كلنا في صفك إخوانك

#

تطور مفاجيء في قضية خاشقجي .. مسؤول جديد يخرج عن صمته

#

السعودية: مقتل «خاشقجي» خطأ فادح

#

موقع أمريكي: «ريما بنت بندر» سفيرة السعودية المحتملة بواشنطن

السعودية

ألمانيا

بن سلمان

قال مقال نشر في صحيفة "فرانكفورتر" العامة الألمانية إن العاهل السعودي الملك محمد بن سلمان قلب سياسة المملكة رأسا على عقب.

وأضاف المقال الذي نشر، الثلاثاء، بعنوان "ظلال على المملكة العربية السعودية" إن جريمة قتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول، جرّت المملكة إلى أزمة كبيرة.

وأكد المقال أن الأصوات الداعية إلى فرض عقوبات ضد السعودية في الكونجرس الأمريكي ضد أهم حليف خليجي بدأت ترتفع، وأن رجال الأعمال الشهيرين بدأوا يبتعدوا عن بن سلمان فيما لا تريد دول مثل ألمانيا، بيع الأسلحة للرياض.

وفي 20 أكتوبر الماضي، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وفي 31 أكتوبر، أعلنت النيابة العامة التركية، أن خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، "وفقا لخطة كانت معدة مسبقا"، وأكدت أن الجثة "جرى التخلص منها عبر تقطيعها".

في وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة الكشف عن جميع ملابسات "الجريمة المخطط لها مسبقا"، بما في ذلك الشخص الذي أصدر الأمر بارتكابها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

كيف تحسن الدول صورتها؟

فراج إسماعيل

الشباب.. قادة المستقبل..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» هكذا أثر مقتل خاشقجي على البورصة السعودية
» نواب سوريون يطالبون باستدعاء القائم بالأعمال المصري
» "ماكرون" يدعو لإنشاء جيش للدفاع عن أوروبا
» رسميًا.. اتحاد الكرة يدعم الأهلي تجاه عقوبات «الكاف»
» حبس ملاك مراكز الدروس الخصوصية 4 أيام
» «فينجر» يقترب من تدريب ريال مدريد
» "بن سلمان" قلب سياسة السعودية رأسًا على عقب
» غدًا محاكمة مرسي وآخرين باقتحام الحدود الشرقية والسجون
» الرئيس السوداني يحضر جلسة اختتام منتدى شرم الشيخ
» "الرقابة المالية" تصدر ضوابط جديدة للتخصيم والتأجير التمويلي
» استقالة طارق يحيى من تدريب«بتروجت»

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:55 ص

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور