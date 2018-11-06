«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام النجم الأحمر

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ليفربول

صلاح

النجم الاحمر

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة يورجن كلوب، تشكيل فريقه لمواجهة النجم الأحمر الصربي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "ريد ستار ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل ليفربول الأساسى ضد النجم الأحمر تواجد النجم المصرى محمد صلاح، حيث جاء كالتالى..

أليسون، ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، ميلنر، فينالدوم، لالانا، مانى، محمد صلاح، ستوريدج.


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