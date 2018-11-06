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حدوث خلل في أحد حواسيب محطة الفضاء الدولية

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روسيا

حواسيب

وكالة الفضاء

أكدت وكالة الفضاء الروسية «روس كوزموس» حدوث خلل فني في أحد الحواسيب على متن محطة الفضاء الدولية، ومن المقرر إعادة تشغيله بعد غد الخميس.

ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن موقع وكالة الفضاء الروسية، إعلانه "توقف الاستعداد البرمجي لأحد الحواسيب الثلاثة على متن المحطة.. ومن أجل استعادة قدرة الحاسوب على العمل لا بد من إعادة تشغليه".

وأشارت "روس كوزموس" إلى أنه سيتم إعادة تشغيل الحاسوب يوم 8 نوفمبر من أجل التأكد من سلامة الالتحام مع سفينة الفضاء "بورجرس" المقرر إرسالها في هذا الشهر.



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