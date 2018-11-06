العثور على جثة متعفنة لسيدة مسنة داخل شقتها

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عثر أهالى محافظة كفر الشيخ، على جثة سيدة مسنة متعفنة داخل شقتها، عقب انبعاث رائحة كريهة، تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، ومأمور قسم أول كفر الشيخ يفيد بتلقى شرطة النجدة بلاغاً من أهالى أحد أحياء مدينة كفر الشيخ يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة " ن. م. ع" 68 سنة، وانتقل على الفور قوة برئاسة المقدم أحمد عبدالسلام الشناوى نائب مأمور قسم أول والرائد سعد البيشى رئيس مباحث القسم إلى مكان الحادث، وبفتح الشقة تبين وفاة السيدة، وتبين أنها تعيش بمفردها.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تمكنت حملة مباحث مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائي بالتنسيق وفرع الأمن العام، تحت إشراف اللواء فريد مصطفى، مدير أن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المواشى باستخدام أسلوب كسر الأقفال، وبعد تقنين الإجراءات، ألقى القبض على أفراد التشكيل.

وتمكنت الحملة من ضبط المتهمين مستقلين السيارة ب ع أ 1938 باسم "ى.ح.س" بولاية والده تصريح مؤقت مستأجرة، وبحوزتهم عتلة حديدية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 وقائع سرقات، بمحافظات المنوفية والبحيرة وكفر الشيخ.

تبين أن التشكيل العصابى مكون من "و.م.ع" 36  سنة عاطل ومقيم العزبة الغربية، شبين الكوم، المنوفية، سبق اتهامه فى 3 قضايا ما بين سرقة حيوانات، مخدرات، تبديد، و"س.ج.ز " 18 سنة عاطل ومقيم زاوية الناعورة، الشهداء، المنوفية، و" م.ع.ع" 28سنة عاطل ومقيم الإبراهيمية، دمنهور، البحيرة، و" إ.م.ع " 39  سنة عاطل ومقيم المندرة قبلى، ثان المنتزه، الإسكندرية، سبق اتهامه فى عدد 8 قضايا ما بين شيك، سلاح بدون ترخيص، تشرد وتسول، مخدرات، تبديد، سرقة، و"- ا ب.ا " 39 سنة فلاح ومقيم منية المرشد مركز مطوبس، سبق اتهامه فى قضيتين ما بين سرقة ماشية، سلاح نارى.

تحرر المحضر رقم 22833 جنح مركز مطوبس، جارى العرض على النيابة العامة.


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