منتدى شرم الشيخ حصل على رعاية من أكبر مؤسسة بـ"ناسا"

06 نوفمبر 2018 - 07:31 م

قالت مدير منتدى الشباب الدكتورة رشا راغب، إن مسرح شباب العالم كان منصة تتلاقى عليه مختلف المواهب، مشيرة إلى أنه تم اختيار 32 موهبة من حول العالم لتقديم عروض فنية مختلفة ومبدعة على مسرح شباب العالم.

وأضافت مديرة المنتدى، أن المنتدى فى نسخته الثانية حصل على راعية من جامعة "سنلاجرى" هى أحد أكبر المؤسسات بوكالة ناسا بالولايات المتحدة الأمريكية والمعنية بتقديم برامج متخصصة باستخدام التكنولوجيا المعاصرة لحل المشكلات التى يواجهها العالم، وتابعت:"تقدم إلى هذه المنحة العديد من الملتحقين بالمنتدى وفاز منهم اثنان أحدهما مصرى والآخر نيجيرى".

التجمع الشبابى الكبير، الذى تضمن شباب من مختلف دول العالم، ناقش عددا من القضايا المهمة بمختلف محاورها، على مدار 4 أيام، مكثفة، شملت جلسات رئيسية وجلسات متخصصة، حول موضوعات تخص البشرية جمعاء، منها كيفية صنع قادة المستقبل، والأمن المائى، وكيفية بناء المجتمعات والدول ما بعد إنهاء النزاعات والحروب، والسوشيال ميديا وتأثيرها، وغيرها من الأطروحات التى نالت اهتمام شباب العالم المتواجدين فى شرم الشيخ.

وتواجد الأيام الماضية لحضور المؤتمر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكثر من 5 آلاف، شاب وفتاة من خلفيات وثقافات ودول مختلفة، ممثلين لـ 160 دولة حول العالم، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، إضافة إلى رؤساء ورؤساء حكومات بعض الدول المدعوة للمشاركة فى فعاليات المنتدى.



