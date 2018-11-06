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إخلاء سبيل متهم في قضية المحور الإعلامي للإخوان

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الإخوان

الجنايات

إخلاء سبيل

المحور الاعلامي

أخلت محكمة جنايات القاهرة، سبيل أحمد أبو الوفا المتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"المحور الإعلامي لجماعة الإخوان " والمحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهم بالقضية 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان ، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.



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