باحثون يطورون سترة ذكية للتحكم في الكلاب عن بعد

أحمد سالم
طور باحثون يابانيون سترة مخصصة للكلاب، يمكن الاستعانة بها للتحكم بها عن بعد، إذ يمكن توجيه الكلب نحو هدف مثير للاهتمام، بل وحتى استكشاف العقبات ببساطة عن طريق اتباعه لنقاط الضوء.
وفقًا للفريق فى جامعة توهوكو، تسمح السترة بالتحكم فى حركة الكلاب، إذ عرض مقطع فيديو على يوتيوب طريقة عمله بالضبط؛ إذ تحتوى على "مصادر إضاءة مناسبة"، والتى تضىء الأرض فى الاتجاه الذى يجب أن يذهب إليه.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، زودت السترة أيضًا بكاميرا تُظهر الرؤية من منظور الكلب، مما يسمح للشخص المسئول برؤية ما يراه الكلب أثناء تنقله.
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