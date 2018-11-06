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باحثون يطورون سترة ذكية للتحكم في الكلاب عن بعد

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سترة للتحكم بالكلاب عن بعد
سترة للتحكم بالكلاب عن بعد

أحمد سالم

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باحثون

التحكم عن بعد

مطورون

طور باحثون يابانيون سترة مخصصة للكلاب، يمكن الاستعانة بها  للتحكم بها عن بعد، إذ يمكن توجيه الكلب نحو هدف مثير للاهتمام، بل وحتى استكشاف العقبات ببساطة عن طريق اتباعه لنقاط الضوء.

وفقًا للفريق فى جامعة توهوكو، تسمح السترة بالتحكم فى حركة الكلاب، إذ عرض مقطع فيديو على يوتيوب طريقة عمله بالضبط؛ إذ تحتوى على "مصادر إضاءة مناسبة"، والتى تضىء الأرض فى الاتجاه الذى يجب أن يذهب إليه.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، زودت السترة أيضًا بكاميرا تُظهر الرؤية من منظور الكلب، مما يسمح للشخص المسئول برؤية ما يراه الكلب أثناء تنقله.

وقال الفريق: "انتقل الكلب بين الطاولات ووصل إلى الموقع المستهدف من خلال اتباع التحفيز الضوئى، وهذا النوع من النهج يمكن أن يساعد على تحسين كفاءة الكلاب المستخدمة فى البيئات الصعبة، وفى حين قد تتمكن كلاب البحث والإنقاذ من التحرك فى مساحات صغيرة للوصول إلى المناطق التى لا يستطيع الإنسان الوصول إليها، فمن الصعب حاليًا توجيهها إلى ما وراء نقطة محددة، وهنا يمكن استخدام هذا النظام القائم على الإضاءة". 

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