حرمان هؤلاء الطلاب من خوض الامتحانات

06 نوفمبر 2018 - 07:36 م

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة شددت على جميع المديريات الالتزام بقانون التعليم فيما يخص عدم حضور الطالب الامتحان إلا إذا حقق نسبة حضور 85 % من أيام الدراسة الفعلية.

وأرجع "حجازي"، في تصريحات صحفية، سبب القرار إلى أن الوزارة رصدت ارتفاع غياب طلاب الثانوية العامة، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على المدارس بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب الثانوي العام مع تسجيل الغياب الفعلي للطلاب على الموقع الإلكتروني المعروف بالغياب الإلكتروني للطلاب.

من جانبها، أكدت الوزارة على الاهتمام ببيان الغياب الورقي والالكتروني المقيد بدفاتر 5 سلوك مع الغياب الفعلي للطلاب، وتفعيل تحرير إنذارات غياب الطلاب وإرسالها لأولياء الأمور مع التقييم الفني وجميع الجوانب الفنية داخل المدرسة، واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التي تكفل حضور الطلاب وجعل المدرسة بيئة جاذبة ومفيدة لحضور الطلاب.

وأكدت الوزارة على المدارس بضرورة الاهتمام بحصر الغياب اليومي للمعلمين والقائمين على العملية التعليمية ومتابعة تواجدهم خلال اليوم الدراسي وتطبيق لائحة الانضباط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مقصر.



