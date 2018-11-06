«الكاف» يعلن القنوات الناقلة لمباراة الترجي والأهلي

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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن القنوات الناقلة لمواجهة الترجي التونسي أمام الأهلي، المقرر إقامتها الجمعة المقبل، على ملعب «رادس»، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيتم نقل نهائي دوري الأبطال على 27 قناة، يأتي من ضمنهم 9 قنوات من باقة القنوات الأفريقية المفتوحة.

وتأتي القنوات المفتوحة كالتالي:

قناة ORTM من مالي - قناة RTNC من جمهورية الكونغو - قناة RTS من السنغال - قناة TVT «تيلي ساحل» من توجو - قناة ORTB من بنين - قناة RTB من بوركينا فاسو- قناة CRTV من الكاميرون - قناة RTI من كوت ديفوار- قناة TGB من غينيا الاستوائية.

وستكون جميع القنوات على تردد 12437 أفقي الخاص بالباقة الأفريقية المفتوحة على قمر «ياه سات».

الجدير بالذكر أن قناة «بي إن سبورت»، هي الناقل الحصري، لنهائي دوري أبطال أفريقيا في مصر والشرق الأوسط.



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