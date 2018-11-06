وزيرة الصحة: لم أرَ رئيسًا مثل«السيسي» طوال حياتي

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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنها لم ترَ طوال حياتها رئيس دولة مهتمًا بصحة أبنائه في الوطن مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة: "فرحة أن حد بيهتم بينا كأنهم أولاده وكلمته أمس في منتدى شباب العالم قالها بقلب المسئول عن 100 مليون نسمة وبقلب الأب"، في إشارة إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بصحة الشباب والطلاب ورفع لياقتهم البدنية ومواجهة مشكلة السمنة المنتشرة بينهم.

وتابعت خلال حديثها لفضائية "دي إم سي": "مشوفتش رئيس مهتم بصحة أبنائه زي الرئيس السيسي وسنبدأ في حملة لمساعدة الشباب الذي يعاني من السمنة".

وأوضحت أنه خلال منتصف عام 2020 سيكون هناك أثر إيجابي على صحة المجتمع، من خلال علاج المواطنين من أكثر الأمراض التي تسبب الوفيات، لافتة إلى أن المسح الطبي في مبادرة "100 مليون صحة" كشف عن إصابة عدد كبير من المواطنين بالضغط والسكر وفيروس "سي".

وتابعت: نسعى لخلق مستشفى نموذجي متقدما في كل التخصصات بكل محافظة، ونسعى للارتقاء بالخدمة الصحية قبل الإنشاءات.



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