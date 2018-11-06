» سان جيرمان يرحب بالاستغناء عن «رابيو»

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المصريون

باريس سان جيرمان

رابيو

ذكرت صحفٌ إسبانية أبرزها ماركا وسبورت، عن ترحيب إدارة باريس سان جيرمان بالاستغناء عن الدولي الفرنسي أدريان رابيو، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأتى ذلك القرار بعد عدم توصل النادي لاتفاق مع اللاعب بعد مطالبه المادية المبالغ فيها بعد أن رفض عرضًا قيمته 8 مليون يورو في السنة.

كما ذكرت الصحف أن إنريكي أخبر رابيو أنه بإمكانه الانتقال لنادي برشلونة الإسباني إذا توصل لاتفاق شخصي مع النادي الكتالوني، وأفادت التقارير الإسبانية أيضًا بأن أدريان رابيو علاقته ليست جيدة بأنتيرو إنريكي المدير الرياضي للفريق والألماني توماس تويخل المدير الفني للفريق.

يذكر أن هناك العديد من الأندية المهتمة بخدمات أدريان رابيو الذي ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2019 أبرزها برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي ويوفينتوس وميلان الإيطاليان.


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