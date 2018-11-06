» وصول 100 ألف مهاجر إلى أوروبا في 2018

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لجوء

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، وصول نحو 100 ألف من طالبي اللجوء والمهاجرين إلى أوروبا منذ بداية العام الجاري.

وقال استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام، في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للأمم المتحدة، إن "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين سبق وأن دعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الوضع، خاصة وأن البحر المتوسط ظل لعدة سنوات من أكثر الطرق البحرية دموية في العالم بالنسبة للاجئين والمهاجرين، وهو أمر لا يجب القبول به".

وأردف: "بحسب المفوضية، وصل منذ بداية العام الجاري حوالي 100 ألف من طالبي اللجوء والمهاجرين إلى أوروبا، مما يمثل عودة إلى مستويات ما قبل عام 2014".

وأشار دوغريك إلى أن المفوضية أعلنت ارتفاع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في البحر المتوسط هذا العام، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، إلى أكثر من 2000 شخص.

وتابع: "أوضحت المفوضية أن غرق 2000 شخص يعني أن معدل الوفيات في البحر الأبيض المتوسط قد تصاعد بشكل حاد، ففي سبتمبر الماضي، لقي شخص واحد مصرعه من بين كل 8 أشخاص عبروا البحر، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض الكبير في قدرات البحث والإنقاذ".

واستطرد: "كما أعربت المفوضية مجددا عن قلقها البالغ إزاء القيود القانونية واللوجستية التي فرضت على عدد من المنظمات غير الحكومية التي ترغب في إجراء عمليات البحث والإنقاذ، وقد أدت هذه التأثيرات المتراكمة ??حاليا إلى عدم وجود أي سفن تابعة لتلك المنظمات للقيام بعمليات البحث والإنقاذ".

وحذرت مفوضية شؤون اللاجئين من أنه "إذا توقفت عمليات الإنقاذ هذه تماما في البحر المتوسط، فهناك مخاطر من عودة الوضع إلى نفس السياق الخطير في أعقاب عملية ماري نوستروم البحرية الإيطالية في عام 2015، التي انتهت بوفاة مئات الأشخاص في حادث وقع في البحر المتوسط"، وفق دوغريك.



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