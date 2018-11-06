بمشاركة «مارسيلو».. الاتفاق يسقط أمام الهلال برباعية

06 نوفمبر 2018 - 09:27 م

سقط الاتفاق الذي يلعب ضمن صفوفه المصري حسين السيد أمام الهلال، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

وشارك حسين السيد في المباراة منذ البداية في مركز الظهير الأيسر لفريق الإتفاق، لكنه لم يستطيع إيقاف غزو الأزرق لمرمى فريقه.

سجل أهداف الهلال، سالم الدوسري، وأندريا كاريلو، وثنائية للمتألق بافيتيمبي جوميز، بينما اكتفى الاتفاق بهدف تقليص الفارق عبر كريستيان جوانكا.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 24 نقطة في المركز الأول، ويبقى الاتفاق في المركز السادس برصيد 14 نقطة.