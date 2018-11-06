اليمن والأمم المتحدة يدشنان لجنة فنية لمنع تجنيد الأطفال

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تجنيد الأطفال

دشن وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، اليوم، أعمال اللجنة الفنية المشتركة بين الحكومة اليمنية ومنظمة الأمم المتحدة (اليونيسف) لمنع تجنيد الأطفال التي أقرها مجلس الوزراء اليمنى في اجتماعه الليلة الماضية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

واستعرض الوزير اليمني خلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية الدكتورة ابتهال الكمال، الجهود الذي تبذلها الحكومة اليمنية مع منظمة اليونيسف في إعادة تفعيل العمل بالخطة الحكومية الأممية المشتركة الموقعة بين حكومة اليمن ومنظمة الأمم المتحدة في العام 2014م.

وأشار عسكر إلى أن ظاهرة تجنيد الأطفال تشكل خطورة على حاضر اليمن ومستقبله، مؤكداً أن هذه الظاهرة إذا ما تم معالجتها ووضع الحلول لها ستكون لغماً مؤقتاً وستكون له آثار مترتبة على ارتفاع معدلات العنف في المجتمع.

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