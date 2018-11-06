سقوط 5 تجار مخدرات بـ 143 طربة حشيش

06 نوفمبر 2018 - 09:36 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 5 متهمين بحوزتهم كميات كبيرة من مخدر الحشيش، بمحافظتى المنيا والدقهلية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتمكن ضباط الإدارة من إلقاء القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، تخصص نشاطه الإجرامي في تجارة المخدرات، بمركز شرطة أجا، بالدقهلية وبحوزتهما 125 طربة حشيش، ومبالغ مالية من حصيلة نشاطهم الإجرامي، وأسلحة بيضاء.

وفى المنيا تمكنت قوات الشرطة من ضبط عاطلين حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات، وبحوزتهما 18 طربة حشيش، وهاتف محمول، وبمواجهتهما.. اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والدارجة والهاتف، للنقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين.



