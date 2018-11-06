  • الثلاثاء 06 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:56 م
بحث متقدم
برشلونة وانتر ميلان

بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان وبرشلونة

النقاب

مصادر: "دينية البرلمان" ترفض حظر النقاب

السيسي

«السيسي» يوجه نصيحة لشباب العالم في ختام «شرم الشيخ»

الاطباء

تفاصيل الهروب «المخيف» للأطباء

ليبرمان

الاحتلال يتجه لإعدام الأسرى الفلسطينيين

الرئيس السيسي

هذا هو ما يريده الرئيس من الإعلام

الارهاب فى سيناء

كيف يعيش الإرهابيون في الصحراء؟

الدكتور طارق شوقي وزير التعليم

حرمان هؤلاء الطلاب من خوض الامتحانات

خاشقجي

تسريبات جديدة عن قتل«خاشقجي» تورط مستويات عليا

الاهلى والترجى

«الكاف» يعلن القنوات الناقلة لمباراة الترجي والأهلي

سقوط 5 تجار مخدرات بـ 143 طربة حشيش

قضايا وحوادث

ضبط
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

سقوط "آية" بشحنة مخدرات في القليوبية

#

«حشيش» يُهنئ«سعد» بعضوية المكتب السياسي لدعم مصر

#

تاجر مخدرات بالجيزة يسقط فى قبضة أمن المنيا

#

بالفيديو.. بلدة شيعية تسبّ "نصر الله" بهذا اللفظ

الداخلية

الأمن

مخدرات

ضبط

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 5 متهمين بحوزتهم كميات كبيرة من مخدر الحشيش، بمحافظتى المنيا والدقهلية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتمكن ضباط الإدارة من إلقاء القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، تخصص نشاطه الإجرامي في تجارة المخدرات، بمركز شرطة أجا، بالدقهلية وبحوزتهما 125 طربة حشيش، ومبالغ مالية من حصيلة نشاطهم الإجرامي، وأسلحة بيضاء.

وفى المنيا تمكنت قوات الشرطة من ضبط عاطلين حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات، وبحوزتهما 18 طربة حشيش، وهاتف محمول، وبمواجهتهما.. اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والدارجة والهاتف، للنقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

نهائي العملاقين

فراج إسماعيل

الشباب.. قادة المستقبل..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» ليفربول «صلاح» يسقط أمام النجم الأحمر
» وصول 100 ألف مهاجر إلى أوروبا في 2018
» سان جيرمان يرحب بالاستغناء عن «رابيو»
» الساعة بألف جنيه.. تفاصيل ضبط "فتيات نادي العجوزة"
» «سواريز» يقود هجوم برشلونة أمام إنتر
» "حماس" تؤكد دعمها لإيران ضد العقوبات الأمريكية
» 90 مليون يورو مساعدات أوروبية لليمن
» سارة سمير تحقق رقمًا عالميًا في رفع الأثقال
» هكذا أثر مقتل خاشقجي على البورصة السعودية
» نواب سوريون يطالبون باستدعاء القائم بالأعمال المصري
» "ماكرون" يدعو لإنشاء جيش للدفاع عن أوروبا

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:55 ص

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور