«السيسي» يوجه نصيحة لشباب العالم في ختام «شرم الشيخ»

06 نوفمبر 2018 - 09:37 م

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للرئيس عمر البشير لمشاركته في حفل ختام منتدى شباب العالم 2018 في نسخته الثانية.

وقال خلال كلمته في حفل ختام منتدى شباب العالم، إن السلام اسم الله الذي نبحث عنه، موضحًا «فعاليات منتدى شباب العالم فرصة لخلق حالة حوار، ولقد بدأت الفكرة والحلم في قلوب شباب مصر حتى تحولت إلى حقيقة نعيشها في هذه اللحظة وفيها عبرة ودرس وأن بعض النجاحات تبدأ بفكرة وأجدد نصيحتى إلى شباب مصر والعالم بأن يجعلوا الإنسانية منهجهم».



