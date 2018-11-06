«جروس» يكشف سبب تأخر الزمالك في عبور الحدود

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الحدود

المصريون

الزمالك

جروس

قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، إن السبب في تأخر تسجيل الأهداف في مرمى حرس الحدود، يرجع إلى التسرع وعدم التركيز في إنهاء العديد من الهجمات بشكل جيد.

وأوضح «جروس»، أن حرس الحدود لعب بطريقة دفاعية بحتة من بداية المباراة، معتمدًا على تضييق المساحات، واستغل مرور الوقت للتراجع للمنطقة الدفاعية، وهو ما وضع اللاعبين تحت ضغط عصبي، في ظل البحث عن هدف التعادل للعودة للقاء وإدراك الانتصار.

وأشار "جروس"، إلى ن حرص على الدفع بالثلاثي محمد عنتر وعبد الله جمعة وعمر السعيد ، من أجل زيادة الفاعلية الهجومية والضغط بشكل أكبر على لاعبي الحدود ، وضرب التكتلات الدفاعية خاصة في منطقة وسط الملعب.

وأكد المدير الفنى ، أن التغييرات الثلاثة ساهمت في زيادة السرعة وتنويع الهجمات من على الأطراف ووسط الملعب ، الأمر الذى كان له دورا إيجابيًا في العودة للقاء ، وتحقيق 3 نقاط غالية .

وأوضح أن الفريق حقق فوزا ثمينا لمواصلة الانتصارات في بطولة الدورى العام ، والانفراد بعرش المسابقة ، لأن هدفنا في جميع اللقاءات الفوز بالنقاط الثلاث.



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