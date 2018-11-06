الأهلي يودي مرانه الأول في تونس

06 نوفمبر 2018 - 09:42 م

خاض ‎الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبه الأول على الملعب الفرعي لاستاد رادس استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان مقررا أن يخوض الفريق مرانه على ملعب الجامعة التونسية قبل أن يتم الاستقرار على التدرب بالملعب الفرعي لاستاد رادس.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت ظهر اليوم إلى تونس حيث تقام مباراة النهائي مساء الجمعة القادم على ملعب رادس فيما كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية. ‎