  • الثلاثاء 06 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:27 م
بحث متقدم
مسئول الحي

أغرب تعليق من رئيس مدينة رأس البر على واقعة "بائعة الخضار"

الرئيس السيسي

السيسي يكلف الحكومة بهذا الأمر الهام

النقاب

مصادر: "دينية البرلمان" ترفض حظر النقاب

السيسي

«السيسي» يوجه نصيحة لشباب العالم في ختام «شرم الشيخ»

الاطباء

تفاصيل الهروب «المخيف» للأطباء

ليبرمان

الاحتلال يتجه لإعدام الأسرى الفلسطينيين

الرئيس السيسي

هذا هو ما يريده الرئيس من الإعلام

الارهاب فى سيناء

كيف يعيش الإرهابيون في الصحراء؟

الدكتور طارق شوقي وزير التعليم

حرمان هؤلاء الطلاب من خوض الامتحانات

خاشقجي

تسريبات جديدة عن قتل«خاشقجي» تورط مستويات عليا

ليفربول «صلاح» يسقط أمام النجم الأحمر

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام النجم الأحمر

#

"صلاح" على موعد مع رقم قياسي جديد الليلة

#

بالفيديو.. مدافع ليفربول يحرج «صلاح»

#

صلاح ينشر صورة مثيرة للجدل .. ويعلق بكلام أكثر جدلًا

المصريون

ليفربول

النجم الاحمر

سقط فريق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، أمام النجم الأحمر الصربي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك الدولي المصري، محمد صلاح، في المباراة من بدايتها حتى نهايتها، ولم يقدم الأداء المنتظر منه رفقة زملائه.

افتتح النجم الأحمر التسجيل في الدقيقة 22 عبر ميلان بافكوك، ثم عاد نفس اللاعب ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 29 إثر تسديدة صاروخية سكنت شباك إليسون حارس الريدز.

رفع النجم الأحمر رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط في المركز الرابع، فيما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 6 في المركز الأول في انتظار مباراة باريس سان جيرمان ضد نابولي في نفس المجموعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

نهائي العملاقين

فراج إسماعيل

الشباب.. قادة المستقبل..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان وبرشلونة
» اكتشاف مذهل يقرب العلماء من سر بناء الأهرامات
» ليفربول «صلاح» يسقط أمام النجم الأحمر
» وصول 100 ألف مهاجر إلى أوروبا في 2018
» «الكاف» يعلن القنوات الناقلة لمباراة الترجي والأهلي
» سان جيرمان يرحب بالاستغناء عن «رابيو»
» الساعة بألف جنيه.. تفاصيل ضبط "فتيات نادي العجوزة"
» «سواريز» يقود هجوم برشلونة أمام إنتر
» "حماس" تؤكد دعمها لإيران ضد العقوبات الأمريكية
» سارة سمير تحقق رقمًا عالميًا في رفع الأثقال
» هكذا أثر مقتل خاشقجي على البورصة السعودية

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:55 ص

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:19

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور