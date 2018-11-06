» ليفربول «صلاح» يسقط أمام النجم الأحمر

سقط فريق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، أمام النجم الأحمر الصربي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك الدولي المصري، محمد صلاح، في المباراة من بدايتها حتى نهايتها، ولم يقدم الأداء المنتظر منه رفقة زملائه.

افتتح النجم الأحمر التسجيل في الدقيقة 22 عبر ميلان بافكوك، ثم عاد نفس اللاعب ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 29 إثر تسديدة صاروخية سكنت شباك إليسون حارس الريدز.

رفع النجم الأحمر رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط في المركز الرابع، فيما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 6 في المركز الأول في انتظار مباراة باريس سان جيرمان ضد نابولي في نفس المجموعة.



