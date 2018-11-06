أغرب تعليق من رئيس مدينة رأس البر على واقعة "بائعة الخضار"

06 نوفمبر 2018 - 10:40 م

صرح اللواء سمير صدقي، رئيس مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، بأن المدينة تقوم بتنفيذ حملات بشكل منظم وكامل من أجل القضاء على جميع المخالفات في المدينة، مشيرًا إلى أن رأس البر مدينة سياحية، تهدف إلى اجتذاب السياح، وتواجد الباعة الجائلين على الأرصفة غير لائق بسبب إعاقتهم لحركة المرور.



وأوضح "صدقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن الصورة المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي لاعتداء رجال مجلس المدينة على إحدى السيدات أثناء تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات بالمدينة غير حقيقية ومصطنعة.

