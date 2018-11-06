ألمانيا.. السجن لموظفين سرقا 100 مرحاض متنقّل

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قضت محكمة ألمانية، الثلاثاء، بسجن رجلين إثر إدانتهما بسرقة أكثر من 100 مرحاض متنقل، من مقر شركة ناشطة في مجال التخلص من النفايات.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن محكمة في مدينة "دوسلدورف" غربي ألمانيا، قضت بسجن رجل (40 عاما) لمدة 10 أشهر، وآخر (28 عاما) لمدة 6 أشهر، إثر إدانتهما بتهمة "السرقة" في القضية المذكورة.ووفق المصدر نفسه، كان الرجلان يعملان في الشركة الناشطة بمجال التخلص من النفايات (لم يذكر اسمها)، واعترفا بسرقة المراحيض التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 79 ألفا و700 دولار.كما أقر الرجلان أيضا ببيع تلك المراحيض إلى شركة في هولندا من خلال وسيط لم يكشف عن هويته.
واكتشفت الشركة اختفاء المراحيض من مقرها بعد أشهر من بداية السرقات، ولم تسترد سوى ثلاثة منها فقط، حسب المصدر نفسه.
وأعلنت الشركة فصل الموظفين. 

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