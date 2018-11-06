» الأمم المتحدة: وصول 100 ألف مهاجر إلى أوروبا في 2018

06 نوفمبر 2018 - 10:50 م

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، وصول نحو 100 ألف من طالبي اللجوء والمهاجرين إلى أوروبا منذ بداية العام الجاري.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، عقده المتحدث باسم الأمين العام استيفان دوغريك.



وقال دوغريك، إن "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين سبق وأن دعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الوضع، خاصة وأن البحر المتوسط ظل ??لعدة سنوات من أكثر الطرق البحرية دموية في العالم بالنسبة للاجئين والمهاجرين، وهو أمر لا يجب القبول به".



وأردف: "بحسب المفوضية، وصل منذ بداية العام الجاري حوالي 100 ألف من طالبي اللجوء والمهاجرين إلى أوروبا، مما يمثل عودة إلى مستويات ما قبل عام 2014".



وأشار دوغريك إلى أن المفوضية أعلنت ارتفاع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في البحر المتوسط هذا العام، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، إلى أكثر من 2000 شخص.



وتابع: "أوضحت المفوضية أن غرق 2000 شخص يعني أن معدل الوفيات في البحر الأبيض المتوسط قد تصاعد بشكل حاد، ففي سبتمبر/أيلول الماضي، لقي شخص واحد مصرعه من بين كل 8 أشخاص عبروا البحر، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض الكبير في قدرات البحث والإنقاذ".



واستطرد: "كما أعربت المفوضية مجددا عن قلقها البالغ إزاء القيود القانونية واللوجستية التي فرضت على عدد من المنظمات غير الحكومية التي ترغب في إجراء عمليات البحث والإنقاذ، وقد أدت هذه التأثيرات المتراكمة ??حاليا إلى عدم وجود أي سفن تابعة لتلك المنظمات للقيام بعمليات البحث والإنقاذ".

