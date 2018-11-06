  • الأربعاء 07 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:50 ص
بحث متقدم
سعد الحريري

هذا ما قاله "الحريري" عن إساءة وزير لبناني لمصر

الرئيس السيسي

"السيسي": منتدى شباب العالم رسالة هامة لهؤلاء

مسئول الحي

أغرب تعليق من رئيس مدينة رأس البر على واقعة "بائعة الخضار"

الرئيس السيسي

السيسي يكلف الحكومة بهذا الأمر الهام

النقاب

مصادر: "دينية البرلمان" ترفض حظر النقاب

السيسي

«السيسي» يوجه نصيحة لشباب العالم في ختام «شرم الشيخ»

الاطباء

تفاصيل الهروب «المخيف» للأطباء

ليبرمان

الاحتلال يتجه لإعدام الأسرى الفلسطينيين

الرئيس السيسي

هذا هو ما يريده الرئيس من الإعلام

الارهاب فى سيناء

كيف يعيش الإرهابيون في الصحراء؟

زيرة التخطيط: لا يوجد إصلاح حقيقي بدون هذا الأمر

الحياة السياسية

هالة السعيد، وزيرة الاستثمار
هالة السعيد، وزيرة الاستثمار

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الفقى: التعليم المجاني تسبب في ملايين العاطلين

#

"الكهرباء" تزف بشرى سارة لأهالى الصعيد

#

العربُ والجيلُ الرابعُ من الحروبِ الاستعماريةِ

#

أسامة هيكل: "لا خصخصة للصحف القومية"

صرح الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بأن اختيار شباب البرنامج الرئاسي تم بناء على معايير شفافة.
وقالت "السعيد، في حوار لقناة «إكسترا نيوز»: "لدينا استراتيجية تعليمية كاملة لبناء الشخصية المصرية بأبعاد وثقافات مختلفة، ومن مكاسب المنتدى الإطلاع على أفكار الشباب المصري المختلفة".
وأضافت وزير التخطيط أن الاحتكاك الثقافي من أهم مكاسب المنتدى ويلعب دورا بارزا في بناء الشخصية، وبرنامج الاصلاح الاقتصادي وطني ويحظي بدعم المؤسسات الدولية، مؤكدة أنه لا يوجد إصلاح اقتصادي حقيقي بدون تكلفة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

نهائي العملاقين

فراج إسماعيل

الشباب.. قادة المستقبل..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» وكالة "ناسا" الفضائية تكشف لغزا أخفته 14 عاما
» "بائعة الخضار" تكشف تفاصيل واقعة الاعتداء عليها
» تسريبات جديدة عن قتل«خاشقجي» تورط مستويات عليا
» حرمان هؤلاء الطلاب من خوض الامتحانات
» هذا ما فعله خادم الحرمين مع سجناء في القصيم
» العاهل المغربي يدعو الجزائر إلى حوار مباشر وصريح
» اكتشاف مذهل يقرب العلماء من سر بناء الأهرامات
» ليفربول «صلاح» يسقط أمام النجم الأحمر
» وصول 100 ألف مهاجر إلى أوروبا في 2018
» «الكاف» يعلن القنوات الناقلة لمباراة الترجي والأهلي
» سان جيرمان يرحب بالاستغناء عن «رابيو»

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:55 ص

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:20

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور