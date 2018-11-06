زيرة التخطيط: لا يوجد إصلاح حقيقي بدون هذا الأمر

صرح الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بأن اختيار شباب البرنامج الرئاسي تم بناء على معايير شفافة.
وقالت "السعيد، في حوار لقناة «إكسترا نيوز»: "لدينا استراتيجية تعليمية كاملة لبناء الشخصية المصرية بأبعاد وثقافات مختلفة، ومن مكاسب المنتدى الإطلاع على أفكار الشباب المصري المختلفة".
وأضافت وزير التخطيط أن الاحتكاك الثقافي من أهم مكاسب المنتدى ويلعب دورا بارزا في بناء الشخصية، وبرنامج الاصلاح الاقتصادي وطني ويحظي بدعم المؤسسات الدولية، مؤكدة أنه لا يوجد إصلاح اقتصادي حقيقي بدون تكلفة.