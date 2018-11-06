» هذا ما فعله خادم الحرمين مع سجناء في القصيم

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بمناسبة انطلاق جولته الداخلية غير المسبوقة، أوعز العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإطلاق سراح السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة القصيم في قضايا حقوقية.
وذكرت وكالة «واس» السعودية الرسمية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء: «بمناسبة الزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين... إلى منطقة القصيم، فقد أمر بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم».
ووصل العاهل السعودي الثلاثاء إلى القصيم في مستهل جولة مناطقية وصفتها وسائل الإعلام المحلية بالتاريخية ومن المتوقع أن «يقف خلالها على أحوال المواطنين متلمسا احتياجاتهم، ويدشن مشاريع تنموية مهمة، تأكيدا على التنمية الشاملة المستدامة والمتوازية للمناطق كافة».

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