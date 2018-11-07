واشنطن بصدد فرض عقوبات جديدة على موسكو

07 نوفمبر 2018 - 12:00 ص

أخبرت الإدارة الأمريكية، الكونجرس، أن روسيا لم تمتثل لمتطلبات قانون القضاء على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والحرب لعام 1991، ما يعني فرض جولة ثانية من العقوبات الأمريكية على موسكو على خلفية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا.



وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب إد رويس، في بيان أعقب إعلان الإدارة اليوم الثلاثاء: «لا ينبغي أن يُفاجأ أحد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرفض التراجع عن الاستخدام المستقبلي للعناصر الكيمائية القابلة للاستخدام في تصنيع الأسلحة.



ولفت رويس إلى أن البيت الأبيض لم يعط الكونجرس تفاصيل حول ماهية العقوبات التي يعتزم فرضها أو جدول زمني لتلك العقوبات، مشيرًا إلى «إنه من غير المقبول أن تفتقر الإدارة الأمريكية إلى خطة -أو حتى جدول زمني- لتحرك بشأن جولة ثانية من العقوبات الإلزامية التي يتطلبها قانون الولايات المتحدة».

