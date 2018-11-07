أتلتيكو يهزم دورتموند ويرسل موناكو خارج أبطال أوروبا

حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الثلاثاء، الفوز على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد، في مباراة الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
أحرز هدفي أتلتيكو مدريد، ساول نيغويز والفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقتين 33 و80 من زمن المباراة.
والثلاثاء أيضًا وبنفس الجولة للمجموعة، اكتسح كلوب بروج البلجيكي مضيفه موناكو الفرنسي بأربعة أهداف نظيفة.
بذلك، يتصدر بوروسيا دورتموند المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد، وكلوب بروج الثالث برصيد 4 نقاط، وموناكو الرابع بنقطة وحيدة وودع رسميًا البطولة ولن يتمكن من التأهل للدور التالي حتى إن فاز بمباراتيه المقبلتين. -