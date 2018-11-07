» "بائعة الخضار" تكشف تفاصيل واقعة الاعتداء عليها

07 نوفمبر 2018 - 01:10 ص

أكدت كريمة حمدان، بائعة الخضار المعتدى عليها من البلدية في دمياط، أنها كانت في تبيع الخضروات في السوق أمام أحد الأفران لمساعدة زوجها، أثناء شن حملة إزالة الإشغالات من الطريق.

وأوضحت، في مداخلة هاتفية برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أنها ذهبت مسرعة هربًا من الإزالة، ولكنها فوجئت بتوجيه رئيس مدينة رأس البر، رسالة لأفراد إزالة الإشغالات بضبطها، والقبض على زوجها، على حد قولها.

