  • الأربعاء 07 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:49 ص
بحث متقدم
سعد الحريري

هذا ما قاله "الحريري" عن إساءة وزير لبناني لمصر

الرئيس السيسي

"السيسي": منتدى شباب العالم رسالة هامة لهؤلاء

مسئول الحي

أغرب تعليق من رئيس مدينة رأس البر على واقعة "بائعة الخضار"

الرئيس السيسي

السيسي يكلف الحكومة بهذا الأمر الهام

النقاب

مصادر: "دينية البرلمان" ترفض حظر النقاب

السيسي

«السيسي» يوجه نصيحة لشباب العالم في ختام «شرم الشيخ»

الاطباء

تفاصيل الهروب «المخيف» للأطباء

ليبرمان

الاحتلال يتجه لإعدام الأسرى الفلسطينيين

الرئيس السيسي

هذا هو ما يريده الرئيس من الإعلام

الارهاب فى سيناء

كيف يعيش الإرهابيون في الصحراء؟

فقدان 16 جندياً نيجيرياً بعد هجوم لبوكو حرام

عرب وعالم

الجيش النيجيرى يقتل 31 عنصرا من "بوكو حرام"
الجيش النيجيرى يقتل 31 عنصرا من "بوكو حرام"

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"الأهلى" يسلم بطاقات حضور مباراة الوصل ظهر اليوم

#

«هنيدي» يكشف تفاصيل عودته للمسرح بعد غياب 16 عاما

#

"بنت كليب" تعود إلى التمثيل بعد غياب 16 سنة

#

موعد مباريات دور الـ8 لكأس العالم

فُقد أثر 16 جندياً نيجيرياً على الأقلّ إثر هجوم شنّه ضدّ ثكنتهم في منطقة بحيرة تشاد مسلحو جماعة بوكو حرام، على ما أفادت مليشيات ومصادر عسكرية لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
وتبنّى تنظيم "داعش" التابع لجماعة بوكو حرام الهجوم، مؤكّداً أنّه أسفر عن مقتل 15 جندياً من قوّة التدخل الإقليمية، بحسب ما أفاد مركز سايت لرصد المواقع الإرهابية على الإنترنت.
من جهتها قالت مصادر عسكرية نيجيرية لفرانس برس إنّ المسلحين وصلوا على متن عدّة شاحنات مساء الإثنين وهاجموا قاعدة عسكرية وسوقاً محليّاً في بلدة كوكاوا، ممّا أجبر الجنود على الانسحاب من المعسكر لوقت وجيز.
وقال ضابط بالجيش النيجيري لفرانس برس من مايدوغوري، العاصمة الاقليمية للمنطقة والتي تقع على بعد 180 كلم جنوب العاصمة إنّ "جنودنا اشتبكوا مع الإرهابيين في معركة شرسة بعد الهجوم".
وتابع الضابط الذي طلب عدم نشر اسمه "حتى الآن هناك 16 جندياً في عداد المفقودين لكنّ فرق البحث تمشّط المنطقة لتحديد موقعهم".
ولم ترد في الحال أي تقارير عن وقوع خسائر في أي من الجانبين، لكنّ ميليشيا مدنية تحارب إلى جانب الجيش أكّدت فقدان أثر 16 جندياً، مشيرة أيضاً إلى مقتل مدني خلال الاشتباكات.
وجاء الهجوم بعد ساعات من قيام مسلحي بوكو حرام بمهاجمة جنود في قرية كومشي على مقربة من الحدود مع الكاميرون.
وقتل أكثر من 27 ألف شخص في شمال شرق نيجيريا منذ بداية تمرّد بوكو حرام في 2009. وأدّى التمرّد إلى نزوح حوالى مليوني شخص.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

نهائي العملاقين

فراج إسماعيل

الشباب.. قادة المستقبل..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» وكالة "ناسا" الفضائية تكشف لغزا أخفته 14 عاما
» "بائعة الخضار" تكشف تفاصيل واقعة الاعتداء عليها
» تسريبات جديدة عن قتل«خاشقجي» تورط مستويات عليا
» حرمان هؤلاء الطلاب من خوض الامتحانات
» هذا ما فعله خادم الحرمين مع سجناء في القصيم
» العاهل المغربي يدعو الجزائر إلى حوار مباشر وصريح
» اكتشاف مذهل يقرب العلماء من سر بناء الأهرامات
» ليفربول «صلاح» يسقط أمام النجم الأحمر
» وصول 100 ألف مهاجر إلى أوروبا في 2018
» «الكاف» يعلن القنوات الناقلة لمباراة الترجي والأهلي
» سان جيرمان يرحب بالاستغناء عن «رابيو»

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:55 ص

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:20

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور