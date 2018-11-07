تعرف على تردد 9 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والترجي

07 نوفمبر 2018 - 05:48 ص

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بيانًا كشف فيه عن القنوات التي من المقرر ان تذيع المباراة النهائية بين الأهلي والترجي في إياب دوري أبطال أفريقيا .



وتبين أن 27 قناة سوف تذيع المباراة ، منها النيل للرياضة عبر البث الأرضي ، فضلًا عن قنوات بي إن سبورت التي تحتكر البث الفضائي على نايل سات وعرب سات.



وتنقل عدة قنوات مفتوحة المباراة على الباقة الأفريقية بقمر "يوتل سات" على الترددات 10977، و12604، و10804، وجميعها على الاستقطاب الـ (أفقي)، وهذه القنوات هي:

تليفزيون السنغال RTS، وتليفزيون مالي ORTM، بالإضافة إلى قنوات ORTB بنين، وتليفزيون بوركينا فاسو RTB، وقنوات CRTV، RTI، وTGB، وRTNC، وTVT، من كوت ديفوار، والكاميرون، وغينيا بيساو، والكونغو، وتوجو، على الترتيب.

كما تتواجد قنوات RTS، و ORTB، على القمر (يوتلسات 9 شرق)، على التردد 11881 (رأسي)، بينما تبث قناة مالي ORTM على التردد 12034 (رأسي)، على القمر نفسه.