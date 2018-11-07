نجم الأهلي يعلن الرحيل عن الفريق قبل ساعات من مباراة الترجي

أحمد عادل شعبان
أعلن التونسي علي معلول - ظهير أيسر النادي الأهلي - عن قرب رحيله عن الفريق ، مؤكدًا أن وجهته المقبلة الاحتراف في أوروبا .
وقال "معلول" في لقاء مع إذاعة "ديوان إف إم" التونسية: "نعم هناك عروض من انجلترا وفرنسا تركيا .. انتظروني في أوروبا قريبا".
وأردف: "قد أعود لتونس وحينها لن ألعب إلا للصفاقسي فقط ".
وحول الجدل التحكيمي الذي أثير في مباراة الأهلي والترجي قال : "هناك جدل شديد لكني لا أفترض سوء النية في الحكم .. أتمنى التوفيق لفريقي الأهلي في تونس ، نحن نتفوق 3\1 في المباراة الأولى وأثق في قدرة زملائي على حصد اللقب".
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