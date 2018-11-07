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مطرب عالمية أشهرت إسلامها تثير الجدل بحديث يغضب المسلمين

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أوكونور
أوكونور

أحمد عادل شعبان

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أوكونور

مطربة تشهر إسلامها

تسببت المطربة الأيرلندية شينيد أوكونور - التي أشهرت إسلامها قبل أيام - في موجة كبرى من الجدل بعد التصريحات العنصرية التي أطلقتها والتي أغضبت متابعيها من المسلمين قبل غير المسلمين .

وقالت "أوكونور" التي أطلقت على نفسها اسم "شهادة" في تغريدة على "تويتر" : "أنا آسفة لأنني سأقول كلام يعتبر عنصريا ولم أكن أتخيل أنني سوف أشعر به يومًا لكني لم أعد أريد قضاء الوقت مع أصحاب البشرة البيضاء (لو أن هذا ما تلقبون به غير المسلمين) ولا لدقيقة واحدة ، ولا لأي سبب .. إنهم مقززون".

واستنكر عدد من متابعي "أوكونور" المسلمين ما كتبته ، حيث قالت إحداهن: "بصرف النظر عمن يعلمك الإسلام فهو يحاول أن يضللك .. الإسلام يسمو فوق الأعراق والعنصرية لأنها سمات بغيضة .. والرسول أوضح أنه لا يوجد عرق أرقى من الآخر .. من فضلك ابحثي عمن يوجهك بشكل صحيح".

وقالت أخرى : "أنا مسلمة بيضاء ولا يوجد عذر للعنصرية ، هناك خير وهناك شر ، وهذان الأمران موجودان في المسلمين وغير المسلمين ، وبدلًا من التركيز على لون بشرة شخص ، ابحثي عن الأشخاص الطيبين واقضِ الوقت معهم".


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