  • الأربعاء 07 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:45 ص
بحث متقدم
أنغام

أنغام تكشف حقيقة محاولتها الانتحار

أوكونور

مطرب عالمية أشهرت إسلامها تثير الجدل بحديث يغضب المسلمين

الأهلي والترجي

نجم الأهلي يعلن الرحيل عن الفريق قبل ساعات من مباراة الترجي

الأهلي والترجي

تعرف على تردد 9 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والترجي

الكاركتير

أول رد من صاحب الكاركتير المسيء للمنتقبات: النقاب حرية شخصية

سعد الحريري

هذا ما قاله "الحريري" عن إساءة وزير لبناني لمصر

الرئيس السيسي

"السيسي": منتدى شباب العالم رسالة هامة لهؤلاء

مسئول الحي

أغرب تعليق من رئيس مدينة رأس البر على واقعة "بائعة الخضار"

الرئيس السيسي

السيسي يكلف الحكومة بهذا الأمر الهام

النقاب

مصادر: "دينية البرلمان" ترفض حظر النقاب

تبرعات من أمريكا تصل إلى بائعة الخضر بدمياط

الصفحة الأخيرة

بائعة الخضر
بائعة الخضر

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

قرار من «تعليم القليوبية» بشأن اقتحام شباب فصل بنات

#

شباب إخوان: نريد العودة لمصر.. لكننا نخشى السجون

#

4556 حاجًا عائدًا على متن رحلات مصر للطيران اليوم

#

شاهد.. نقل حمّام أثري يزن أكثر من 1500 طن

دمياط

بائعة الخضر

أثارت صورة بائعة الخضر كريمة حمدان التي تعرضت للاعتداء من مسؤولين بدمياط تعاطفًا شديدًا حيث تبرع لها شخص مقيم في أمريكا بمبلغًا من المال من أجل شراء محل تجاري بحسب ما أوردته "العربية ".

تعود الواقعة إلى صباح الأحد الماضي حيث طارد مسؤولون مصريون بائعة خضراوات في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط شمال البلاد، وألقوا ببضاعتها التي تنفق منها على أولادها على الأرض في مشهد مهين.

وتبين أن المسؤولين عن الإشغالات والمرافق بمجلس مدينة رأس البر، بدؤوا في تنفيذ حملة لإزالة إشغالات الطرق والباعة الجائلين بالمدينة وسوق الخضراوات، وفور أن شاهدوا سيدة تبيع الخضراوات في شارع 63 قاموا بمطاردتها حتى سقطت على الأرض، ثم ألقوا ببضاعتها التي وضعت فيها كل رأس مالها البسيط للإنفاق على أولادها في الأرض.

وتمكن المارة من تصوير الواقعة، ثم دشنوا حملة على مواقع التواصل وتحديداً "فيسبوك" لمحاسبة المسؤولين وإنصاف السيدة وإعادة حقها المهدر.
ولاقت صور السيدة وتدعى كريمة حمدان تفاعلاً كبيراً، ورواجاً منقطع النظير على مواقع التواصل، وكانت النتائج مذهلة، فقد قررت الدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط إحالة المسؤولين عن الواقعة للتحقيق.
منال عوض محافظ دمياط
وقالت محافظ دمياط إنها أمرت بإحالة المسؤولين عن واقعة إيذاء إحدى بائعات الخضار بسوق 63 العمومي بمدينة رأس البر للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، استقبلت ميخائل بمكتبها عصر اليوم البائعة المتضررة، حيث عبرت عن تعاطفها الشديد مع حالتها، مؤكدةً رفضها التام إهانة أي مواطن، ووعدت باسترداد حقها وكرامتها بالقانون. ووعدت المحافظ خلال اللقاء ببحث وضع السيدة على وجه السرعة وتوفير محل لها في "سوق النيل" الشعبي، تجنباً لتعرضها لأي مشكلات قد تحدث مستقبلا.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل فوجئ المغردون برجال أعمال من مصر وخارجها يطلبون التبرع لهذه السيدة، وإقامة محل تجاري خاص بها منعاً لعدم تكرار ملاحقتها، وحتى تستطيع الإنفاق على أولادها.
وتبرع طبيب مصري مقيم بولاية فلوريدا الأميركية بمبلغ مالي كبير من أجل السيدة وتبعه رجال أعمال من محافظة دمياط، وعلى الفور بدأ المغردون في جمع التبرعات لتوصيلها لها وشراء محل لها في نفس السوق الذي تعرضت للملاحقة والمطاردة فيه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

نهائي العملاقين

فراج إسماعيل

الشباب.. قادة المستقبل..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة صادمة لمحبي "النوتيلا"
» شاهد .. أول محجبة تفوز بعضوية الكونجرس الأمريكي
» تبرعات من أمريكا تصل إلى بائعة الخضر بدمياط
» القبض على امرأة لشرائها أشياءً بقيمة 16 مليون استرليني من متجر شهير
» وكالة "ناسا" الفضائية تكشف لغزا أخفته 14 عاما
» "بائعة الخضار" تكشف تفاصيل واقعة الاعتداء عليها
» تسريبات جديدة عن قتل«خاشقجي» تورط مستويات عليا
» حرمان هؤلاء الطلاب من خوض الامتحانات
» هذا ما فعله خادم الحرمين مع سجناء في القصيم
» العاهل المغربي يدعو الجزائر إلى حوار مباشر وصريح
» اكتشاف مذهل يقرب العلماء من سر بناء الأهرامات

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • ظهر

    11:43 ص

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:20

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة
جابر عصفور