» تبرعات من أمريكا تصل إلى بائعة الخضر بدمياط

07 نوفمبر 2018 - 07:56 ص

أثارت صورة بائعة الخضر كريمة حمدان التي تعرضت للاعتداء من مسؤولين بدمياط تعاطفًا شديدًا حيث تبرع لها شخص مقيم في أمريكا بمبلغًا من المال من أجل شراء محل تجاري بحسب ما أوردته "العربية ".



تعود الواقعة إلى صباح الأحد الماضي حيث طارد مسؤولون مصريون بائعة خضراوات في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط شمال البلاد، وألقوا ببضاعتها التي تنفق منها على أولادها على الأرض في مشهد مهين.



وتبين أن المسؤولين عن الإشغالات والمرافق بمجلس مدينة رأس البر، بدؤوا في تنفيذ حملة لإزالة إشغالات الطرق والباعة الجائلين بالمدينة وسوق الخضراوات، وفور أن شاهدوا سيدة تبيع الخضراوات في شارع 63 قاموا بمطاردتها حتى سقطت على الأرض، ثم ألقوا ببضاعتها التي وضعت فيها كل رأس مالها البسيط للإنفاق على أولادها في الأرض.



وتمكن المارة من تصوير الواقعة، ثم دشنوا حملة على مواقع التواصل وتحديداً "فيسبوك" لمحاسبة المسؤولين وإنصاف السيدة وإعادة حقها المهدر.

ولاقت صور السيدة وتدعى كريمة حمدان تفاعلاً كبيراً، ورواجاً منقطع النظير على مواقع التواصل، وكانت النتائج مذهلة، فقد قررت الدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط إحالة المسؤولين عن الواقعة للتحقيق.

منال عوض محافظ دمياط

وقالت محافظ دمياط إنها أمرت بإحالة المسؤولين عن واقعة إيذاء إحدى بائعات الخضار بسوق 63 العمومي بمدينة رأس البر للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة في هذا الشأن.



وفي سياق متصل، استقبلت ميخائل بمكتبها عصر اليوم البائعة المتضررة، حيث عبرت عن تعاطفها الشديد مع حالتها، مؤكدةً رفضها التام إهانة أي مواطن، ووعدت باسترداد حقها وكرامتها بالقانون. ووعدت المحافظ خلال اللقاء ببحث وضع السيدة على وجه السرعة وتوفير محل لها في "سوق النيل" الشعبي، تجنباً لتعرضها لأي مشكلات قد تحدث مستقبلا.



لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل فوجئ المغردون برجال أعمال من مصر وخارجها يطلبون التبرع لهذه السيدة، وإقامة محل تجاري خاص بها منعاً لعدم تكرار ملاحقتها، وحتى تستطيع الإنفاق على أولادها.

وتبرع طبيب مصري مقيم بولاية فلوريدا الأميركية بمبلغ مالي كبير من أجل السيدة وتبعه رجال أعمال من محافظة دمياط، وعلى الفور بدأ المغردون في جمع التبرعات لتوصيلها لها وشراء محل لها في نفس السوق الذي تعرضت للملاحقة والمطاردة فيه.

